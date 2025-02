Ilgiorno.it - La riabilitazione anche a distanza. Ecco le macchine con sensori 3D

Leggi su Ilgiorno.it

Nuova palestra di ultima generazione conin 3D che facilitano la. Una rivoluzione nelle cure per tantissimi pazienti alle prese coi postumi di un incidente, di un ictus o di una frattura. Le nuovesono a disposizione dello staff della primaria Alessandra Grossi, alla testa dellaspecialistica a Vimercate. La parola d’ordine è automazione, mapersonalizzazione: tutti i percorsi di cura saranno tagliati su misura e la tecnologia darà una manosu questo fronte. Il percorso di ripresa è come l’abito di un sarto: a ciascuno il proprio. Il progetto sperimentale in remoto avrà due modalità: sia fra malato e operatore in collegamento in contemporanea, che con il paziente da solo e a seguire l’esperto valuterà il lavoro fatto.