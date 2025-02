Gqitalia.it - La Renault Filante punta a battere tutti i record entro il 2025 e non solo su pista

Lanon si limita a seguire la rivoluzione elettrica, ma la ridefinisce. Dopo avere fatto la storia con auto veloci come la 40 CV dess (1925) e l'Étoile(1956),torna prepotentemente alla ribalta con una nuova macchina altamente tecnologica: la. Si tratta di una concept car futuristica che non vuolei tempi su circuito, ma ildi efficienza energetica, una sfida importante nell'era dei veicoli elettrici.©Caratterizzata da un design aerodinamico radicale, da una batteria ottimizzata da 87 kWh e da una struttura ultraleggera, laè più di un semplice prototipo: è un laboratorio su ruote che dimostra l'esperienza dinell'innovazione e nelle prestazioni elettriche.Un design scolpito dal vento e dalla storiaA prima vista, lacolpisce per la sua silhouette futuristica.