Ilrestodelcarlino.it - La Regione e gli aeroporti: "Non c’è soltanto Bologna"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’aeroporto Marconi diè in crescita. Con un impatto, sul territorio delle Due Torri, che vale un miliardo di euro. Da qui, dopo aver raggiunto i 10,8 milioni di passeggeri nel 2024 fissa già il prossimo obiettivo per il 2030 a 12 milioni. Ma nonostante questi numeri, non c’è solo lo scalo del capoluogo dinei pensieri del presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. E, nell’ambito del primo ‘Airport day’, l’evento che ha coinvolto 17 scali promosso da Assaeroporto e dalle società di gestione aeroportuale, il governatore ha disegnato il futuro dei cieli nella nostra. "L’obiettivo di Viale Aldo Moro è accompagnare i nostri quattro scali, individuando una strategia comune per sostenerli", fa sapere durante una tavola rotonda al Marconi con, tra gli altri, i vertici dell’aeroporto e il sindaco diMatteo Lepore.