La Puma Speedcat OG Team Royal è una sneaker motocore indossabile da tutti

Presentata all'interno dell'ultima collezione dell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo, siamo al cospetto della calzatura che dovrai mettere ai piedi quando il cielo tornerà a splendere e gli uccellini a cantare (e la tendenza del continuerà ad andare a gonfie vele). Rispetto a molte altre OG, come le lunatiche Black Pink e le Dark Myrtle, la è stata progettata per aggiungere un bel tocco di colore ogni volta che deciderai di indossarla.