Sport.quotidiano.net - La Primavera. I ragazzi di Bigica eliminati dalla Coppa Italia. Contro il Lecce la sconfitta arriva dal dischetto

Sassuolo 35 (dopo i calci di rigore) : Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Barani; Leone, Lopes, Weiss (28’ s.t. Minta); Bruno (43’ s.t. Vedovati), Knezovic (34’ p.t. Di Bitonto); Daldum (28’ s.t. Sandro). All.(Viganò, Benvenuti G., Benvenuti T., Seminari, Tomsa, Cardascio, Frangella): Rafaila; Ubani (33’ s.t. Minerva), Esposito, Pacia, Addo; Yilmaz (26’ s.t. Mboko), Gorter, Kovac (1’ s.t. Denis); Regetas (1’ s.t. Winkelmann), Bertolucci, Agrimi. All. Scurto (Sakho, Verdosci, Russo, Lami, Brusdeilins, Pejazic) Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Bracaccini, Singh) Note: espulso (31’ p.t.) Macchioni per comportamento non regolamentare, ammoniti Kovacs, Regetas Rigori: Bertolucci (L) – GOL, Sandro (S) – GOL, Denis (L) – GOL, Parlato (S) – GOL, Mboko (L) – GOL, Vedovati (S) – FUORI, Gorter (L) – GOL, Minta (S) – GOL, Agrimi (L) – GOL.