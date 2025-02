Ilgiornaleditalia.it - La prima guerra mondiale ci offre lezioni importanti per la competizione globale di oggi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le differenze di ideologia politica stanno esacerbando la nuova divisione del mondo in blocchi L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha acceso le speranze per un ritorno alla diplomazia nei confronti della Russia. La promessa di fermare il conflitto in Ucraina il primo giorno della sua pr