La preside spostava i soldi della scuola sul suo conto il caso a Monza Licenziata e condannata la dirigente | quanto deve pagare

156mila euro. È la cifra che ladi unaelementare in provincia die Brianza si sarebbe intascata nel giro di tre anni, dal 2021 al 2023. Il tutto sarebbe avvenuto con una lunga serie di bonifici che la donna è accusata di aver effettuato dalle piattaformeai propri conti correnti intestati a lei o, addirittura, cointestati con altre persone. La condannaLa Corte dei ContiLombardia ha condannato la, una donna di 54 anni, a risarcire tutti i 156mila euro dopo che il giudice delle indagini preliminari aveva già disposto un sequestro a suo carico, in un procedimento penale. Nel frattempo, laè statadall’istituto. Come spostata isul suoLamascherava i bonifici giustificandoli come «mandati di pagamento» per servizi informatici o l’acquisto di beni che, in realtà, non sono mai avvenuti.