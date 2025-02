Lanazione.it - La Pistoiese non ci sta: "La gara è da ripetere"

Dopo il preannuncio di reclamo, ecco anche il ricorso. Lanon ci sta ad accettare quanto accaduto domenica al Melani e proverà in tutti i modi a chiedere dila partita contro il Lentigione. Il riferimento è al calcio di rigore assegnato alla squadra emiliana e alla conseguente espulsione di Kharmoud. Un intervento falloso che già in presa diretta aveva lasciato molti dubbi, prima che i video e le immagini diffusi nel post-ne scongiurassero l’esistenza. La società arancione ha anche sottolineato come l’episodio di qualche giorno fa non sia il primo nel corso dell’attuale stagione. Questo il testo della nota diramata dal club: "La Fccomunica di aver effettuato ricorso per la-Lentigione del giorno 2 febbraio 2025. Il Direttore dial 45° minuto del primo tempo della suddettaassegnava un rigore a favore del Lentigione per un presunto fallo nella propria area di rigore del calciatore n.