La Perla Bologna, lavoratrici in sit-in per chiedere gli ammortizzatori sociali con il sindaco Lepore

, 6 febbraio 2025 – Torna con un sit-in in via Mattei la protesta dellede Laperper le 50 dipendenti delle aziende del gruppo in liquidazione (LaManagement e LaItalia) in attesa che si concretizzi la vendita dell'azienda, oggetto del bando aperto fino al 10 febbraio per raccogliere le manifestazioni di interesse. Come sempre una lotta colorata e rumorosa: per 40 dipendenti la cassa integrazione per cessazione è scaduta il 25 gennaio, per altre 10 della rete dei negozi la fine della cig è fissata al 10 aprile. L'obiettivo dei sindacati è ottenere dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, strumenti di accompagnamento che consentano a questedi rimanere agganciate all'azienda ed essere assorbite assieme alle colleghe della produzione dalla futura nuova proprietà.