Lanazione.it - La notte dei record. Mai così in 200 anni

Leggi su Lanazione.it

PRATODiventa un giallo il muro d’argine di 30 metri lungo il torrente Bagnolo. Nelle carte dell’inchiesta chiusa dalla procura di Prato sull’alluvione del 2 e 3 novembre che ha portato alla notifica di un avviso di garanzia per 15 persone tra amministratori e tecnici, accusati di omicidio colposo e disastro colposo c’è anche un giallo legato all’esistenza di un muro di argine. La partita si gioca anche sulla presenza o meno dell’argine: per il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno il parapetto esisteva prima di quella maledettadi acqua e fango, per la Procura guidata da Luca Tescaroli, invece non c’era. E proprio questo avrebbe favorito l’esondazione del torrente Bagnolo, l’allagamento dell’abitato lungo via Riva e di conseguenza la morte di Alfio Ciolini, l’anziano deceduto nel salotto della sua abitazione invaso dall’acqua.