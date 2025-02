Ilrestodelcarlino.it - La neve non basta, è ancora crisi idrica

Non illudiamoci: quel manto diche vediamo illuminare il monte Vettore non sta aiutando a rimpinguare di acqua le sorgenti dell’acquedotto del Pescara, tanto più che la zona maggiormente interessata allo scopo è Castelluccio. Insomma, lanon è sufficiente e di conseguenza, se non succederà qualche evento nevoso di alto livello nelle prossime settimane, ci attende un’altra estate difficile dal punto di vista della risorsa. Sul Vettore ci sono una decina di centimetri di, resto della bella nevicata purtroppo consumata da un paio di giorni di vento di scirocco della scorsa settimana; poca cosa rispetto al necessario approvvigionamento, tanto che la preoccupazione è già palese negli uffici della Ciip. Per quanto riguarda dunque le precipitazioni nevose, siamo nel campo dell’imponderabile; allora l’unica strada è proseguire nelle opere che nel giro di qualche anno dovrebbero aiutare a sopperire a questadi precipitazioni garantendo acqua alle province di Ascoli e Fermo gestite dalla Ciip.