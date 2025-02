Tpi.it - La mezza retromarcia della Casa bianca sul piano di Trump a Gaza: “Nessun impegno ufficiale”

Donaldnon ha assunto “impegni ufficiali” sul cosiddetto“Riviera” per il dopoguerra nella Striscia di, che prevede il controllo del territorio costiero da parte degli Usa per farne la “Costa Azzurra del Medio Oriente”, dopo aver espulso la popolazione palestinese.Lasull’iniziativa annunciata dallo stesso presidente degli Stati Uniti durante la visita alladel premier israeliano Benjamin Netanyahu arriva dalla portavoce dell’amministrazione, Karoline Leavitt, che in una conferenza stampa tenuta nella notte italiana ha fatto una serie di precisazioni, soprattutto in merito ai costi dell’operazione.La“Vogliamo ricostruireper i palestinesi e per le altre persone nella regione che vogliono la pace e lo sviluppo economico, in modo che sia un posto dove sarà possibile vivere in pace”, ha spiegato Leavitt.