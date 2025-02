Quifinanza.it - La metro D di Roma ora costa 9 miliardi, investimento triplicato per il nuovo progetto

Non è stata ancora posta la prima pietra dellaD di, ma già si palesano delle problematiche per quanto riguarda i costi di realizzazione delche, secondo ildel Campidoglio, servirà a migliorare i collegamenti cittadini tra la parte Sud e Nord – Ovest della Capitale. DellaD si è iniziato a parlare nel lontano 2007, ma nel classico degli iter italiani tutto sta procedendo a ritmo molto lento. Solo quest’anno, infatti, si inizieranno i sondaggi nel sottosuolo della città, con il prezzo inizialmente stimato a 3,5euro (nel 2010) oraa 9di euro.D di, costi triplicati per ilDiD asi è tornati a parlare dopo che nell’ultima seduta della commissione Mobilità l’assessore di riferimento Eugenio Patanè ha riferito che l’obiettivo dell’amministrazione nelanno è capire la fattibilità tecnica ed economica deldel 2010.