Terzotemponapoli.com - La memoria storica del Napoli: parla Laura Lieto

Leggi su Terzotemponapoli.com

La SSCe la: di seguito le dichiarazioni della vicesindacorilasciate a Radio Crc nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’. “Abbiamo deliberato un titolo alladi Giorgio Ascarelli, come richiesto e com’è doveroso. L’abbiamo fatto sulla base di uno studio molto accurato dei luoghi. Ascarelli costruì a sue spese il primo stadio in cui ilha giocato, che non era il Maradona e non stava a Fuorigrotta. Si trova in un’area della città che oggi porta ancora il suo nome: il Rione Ascarelli”.e il“Alla luce di ciò, la decisione della Commissione Toponomastica è stata quella di intitolare a lui l’attuale via Vesuvio, strada che costeggia l’area dove ancora oggi leggiamo l’impronta dello Stadio Ascarelli. Inoltre, per quanto concerne la zona dello stadio, c’è il progetto di realizzare un grande giardino e dunque unle per Giorgio Ascarelli.