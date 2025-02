La maxi frode fiscale scoperta dalla Gdf | 90 aziende coinvolte 179 indagati in tutta Italia

Leggi su Open.online

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto un’associazione a delinquere accusata di unada oltre 100 milioni di euro. L’indagine, che coinvolge 400tra reali e fittizie, ha portato all’iscrizione nel registro deglidi 179 persone e all’esecuzione di 91 perquisizioni in, da Torino a Crotone. L’operazione, denominata «Ombromanto» è scattata questa mattina con perquisizioni e sequestri su mandato della Procura di Reggio Emilia. Le misure hanno interessato 87 persone fisiche e 4 società con sede in diverse province, tra cui 23 nella sola città emiliana.Lae le provinceGlisono accusati di far parte di un’organizzazione criminale con base a Reggio Emilia, dedita a reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per circa 104 milioni di euro.