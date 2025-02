Napolitoday.it - La marjuana a Napoli adesso si svapa

Leggi su Napolitoday.it

Sigarette elettroniche addizionate alla marijuana: per gli inquirenti si tratta di una novità nel panorama dello smercio e consumo di droghe, sia per la composizione della sostanza che per le modalità di assunzione, ma soprattutto nella potenziale facilità di vendita. La scopertaA.