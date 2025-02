Ilfattoquotidiano.it - La Lega vuole smantellare l’Ispra per liberalizzare la caccia, M5s blocca la proposta di legge con 9mila emendamenti

È il sogno della lobby deitori: silenziareper avere mano libera nella gestione (leggi: perre con meno vincoli) della fauna selvatica. Di nuovo la– e di nuovo il deputato Francesco Bruzzone, dopo il tentativo fallito dell’anno scorso di modificare la 157/92 – ha provato il blitz in commissione Agricoltura perl’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel mirino del governo di Giorgia Meloni e della maggioranza che lo sostiene dalla fine del 2022. Ma anche questa volta ladidel Carroccio è statata dall’ostruzionismo del Movimento 5 stelle (e in misura minore dei Verdi) che ha depositato. Risultato: la discussione della pdl è stata rimandata a tempo indefinito.“Abbiamo fermato le folli politiche dellae di tutta la destra sulla” hanno detto i deputati Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa del M5s.