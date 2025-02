Linkiesta.it - La Lega in Lombardia copia Trump sull’uscita dall’Oms

Leggi su Linkiesta.it

Le notizie dell’avvio delle procedure per ritirare dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) gli Stati Uniti prima e l’Argentina poi sono apparse su tutti i giornali del mondo. Proprio ieri, mercoledì 5 febbraio, il presidente argentino Javier Milei ha ordinato al ministero degli Esteri di iniziare a muoversi in quell’ottica. Un caso potenzialmente simile, più piccolo ma che ci riguarda da vicino, è accaduto in, dove laha presentato in consiglio regionale una mozione che impegna la giunta «a sostenere il governo nella valutazione anche di un eventuale disimpegnodell’Italia qualora gli Usa persistano nella volontà di recedere» e «qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi». Il testo, il cui primo firmatario è il consigliere regionale leghista Emanuele Monti, è stato approvato dalla maggioranza, quindi anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia.