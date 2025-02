Ultimouomo.com - La Juventus femminile è tornata

Leggi su Ultimouomo.com

Ho una mia teoria: che un gruppo vincente si riconosce da come esulta dopo un gol. È normale esplodere di gioia per un gol segnato sul punteggio di 0-0 negli ultimi minuti. Questo lo fanno tutte le squadre. Ma quale gruppo, sul risultato già sul 3-0, si farebbe 50 metri di corsa per andare ad abbracciare una propria compagna?Allain questa stagione è successo il 30 settembre, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, nella partita vinta per 4-0 contro la Fiorentina. La compagna in questione era Martina Rosucci, bandiera dellae rientrata da poche settimane da un infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi per 559 giorni, e quella vittoria è stato il primo segnale di rinascita di una squadra che voleva tornare a vincere il campionato. Due settimane dopo, lasi è confermata contro la Roma allo Stadium, vincendo 2-1 davanti a 33mila spettatori.