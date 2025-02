Ilfattoquotidiano.it - La Grenfell Tower sarà abbattuta per “ragioni di sicurezza”, la protesta dei parenti delle vittime

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un altro schiaffo per idella, già provati dalla lentezza della giustizia inglese. Il governo laburista britannico ha formalizzato la decisione di dare il via libera all’atteso piano per l’abbattimento totale del grattacielo di edilizia popolare di Londra bruciato nel giugno del 2017 da un incendio devastante che costò la vita a 72 inquilini, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi.Una scelta che sta scatenando l’ira e la protesteassociazioni che rappresentano i sopravvissuti e i familiari: favorevoli da sempre all’idea di una qualche forma di ripristino e conservazione della struttura, e contrari a un epilogo destinato a loro giudizio a cancellare di fatto la memoria di quanto accaduto. Il grattacielo diventò “una trappola mortale” anche a causa della “disonestà e l’incompetenza” di privati e istituzioni come fa stabilito l’inchiesta rivelando decenni di errori e mancanze da parte del governo,autorità di regolamentazione e dell’industria.