Ilfattoquotidiano.it - La gaffe di Paolo Del Debbio su Rete 4. Dà la linea a Nicola Porro ma c’è Mario Giordano, poi si scusa: “Ho una certa età”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in diretta perDel. In chiusura di puntata di “4 di sera” in onda il 5 febbraio su4 il conduttore è stato tradito da un lapsus. Convinto che fosse lunedì ha salutato i telespettatori cedendo la. Peccato che dopo la sua trasmissione ci fosse.“Non cambiate canale, dopo di noi Quarta Repubblica con”, ha dettodel, ma Daniele Capezzone, ospite in studio, lo ha corretto: “Stasera” A quel punto a Delnon è rimasto altro da fare se nonrsi e prendere il tutto con ironia: “Ah, perché è mercoledì, pensavo fosse lunedì” ha ammesso, prima di scherzare: “Ho unaetà ragazzi, c’è ‘Fuori dal coro’ con il mio amico”.Poco prima Delaveva avuto un finto diverbio con l’assistente di studio che evidentemente gli aveva segnalato la necessità di dare la pubblicità: “Che vuoi? Secondo te non lo so che devo andare in pubblicità?” gli ha detto il conduttore sorridendo.