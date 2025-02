Lettera43.it - La fusione tra Honda e Nissan non si farà: l’accordo salta

Non è ancora ufficiale, ma i media giapponesi, con in testa il quotidiano finanziario Nikkei, danno la notizia per certa: la trattativa per latraè a un passo dal naufragio. I vertici diavrebbero anche già informato quelli didi voler interrompere i negoziati. Alla base della rottura, secondo quanto filtra, ci sarebbe stata una richiesta specifica da parte del board didi cambiare l’assetto della nuova società. E secondo le nuove caratteristiche,non sarebbe più stata un junior partner ma praticamente inglobata dall’altro colosso. Soprattutto perché la capitalizzazione in Borsa di quest’ultima è meno di un quinto di quella di. Un calo, quello di, partito dal 2018, dall’arresto dell’allora presidente e ceo Carlos Ghosn.Un’autodavanti a un concessionario (Getty Images).