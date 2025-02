Laprimapagina.it - La forza non viene dalla capacità di ritirarsi dalla vita

di Krishan Chand Sethi Laspesso confusa con ildalle difficoltà o allontanarsilotta della. La veraè quella di staccarsi dalle sensazioni per cercare di controllarle. Molti credono che allontanarsi, ere un conflitto e fuggire dal dolore li renda forti; non è così. In realtà, la verasi trova non nel ritiro, ma nell’impegno, nella resistenza e nelladi affrontare lastessa.Laè un gioco di felicità e tristezza, guadagno e perdita. Il tema dellariguarda il coraggio e ladi affrontare questa rappresentazione con piena, affrontandola sia con tristezza che con gioia. Significa anche sostenere le avversità che incontriamo, crescere e trovare il bene in ogni perdita.completamente da questaè il contrario di vivere esperienze e lezioni che costruiscono il carattere e offrono possibilità di trasformazione personale.