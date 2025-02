Tvplay.it - La Fiorentina travolge l’Inter: gode il Napoli di Conte

Da pochi minuti è terminata la gara tra ladi Palladino edi Simone Inzaghi con il risultato finale di 3-0 a favore dei viola.Il match traed Inter, rinviata per il malore capitato a Bove, riparte dal 21?. Il primo sussulto è nerazzurro, ma Lautaro Martinez vede il suo tiro deviato in angolo da un attento De Gea. Il predominio del gioco è sicuramente a favore della ‘Beneamata’ che, però, fa fatica a creare occasioni da gol.Laildi(LaPresse) tvplay.itAl 37?, invece, viene annullato dal VAR una rete a Carlos Augusto per fuorigioco. Ma due minuti dopo è ladi Raffaele Palladino ad andare vicinissima al vantaggio con Kean che, servito dal cross di Parisi, riesce a colpire di testa: è bravissimo Sommer a parare il tentativo dell’attaccante viola.