La Fiorentina travolge l’Inter 3-0, doppietta per Kean

Leggi su Ildenaro.it

FIRENZE (ITALPRESS) – Lasi regala una notte magica e battendo per 3-0 i campioni d’Italia delfa anche un gran favore al Napoli capolista, con Conte che sicuramente ringrazierà il collega Palladino, autore di un piccolo grande capolavoro calcistico. Sono le reti di Luca Ranieri e Moise, a decidere la gara interrotta lo scorso 1 dicembre per un malore occorso ad Edoardo Bove al 16? del primo tempo. I nerazzurri di Inzaghi giocano male, a basso ritmo e senza lucidità, mentre di contro i toscani fanno una prestazione sontuosa andando oltre le più rosee aspettative, salendo così in classifica al quarto posto al fianco della Lazio. I padroni di casa già privi di tutti i nuovi arrivati dal mercato invernale, oltre che di Bove e Adli, devono rinunciare anche a Gudmundsson vittima di una tonsillite che lo ferma a poche ore dal match.