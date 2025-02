Fanpage.it - La doppia vita di un prof come in Breaking Bad: di giorno insegnava matematica, di notte spacciava coca

Leggi su Fanpage.it

Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la vendita della droga avveniva attraverso ordini via WhatsApp, utilizzando un linguaggio in codice per ere sospetti. Il docente riceveva i clienti nel parcheggio e nei locali al pianterreno della sua abitazione di San Giustino Umbro.