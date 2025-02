La Doc Garda scommette sui vini low alcol | modifica al disciplinare per un Garganega a 85 gradi

Gamberorosso.it - La Doc Garda scommette sui vini low alcol: modifica al disciplinare per un Garganega a 8,5 gradi

Qualcosa si muove sul. E non è solo l’inedita sinergia tra i Consorzi del Lago che andranno a Vinexpo-Wine Paris insieme sotto il nome LakeWines. C’è anche la spinta a intercettare i nuovi stimoli che vengono dal mercato, a partire dalla bassa gradazioneica, come spiega al Gambero Rosso il presidente del Consorzio delDoc Paolo Fiorini: «Il cda ha già approvato all’unanimità lalache prevede una versione dia 8,5. Al momento il limite in basso era fissato a 10 e mezzo. Adesso, quindi tocca al Comitatodare il via libera».Difficile ipotizzare i tempi per l’entrata in vigore, ma si pensa già alla vendemmia 2025. Un percorso, quello verso il low, già intrapreso da altri consorzi, non a caso veneti. Nello specifico, Prosecco e Pinot Grigio, mentre la Sicilia sperimenta la bassa gradazione sul vitigno nero d’Avola.