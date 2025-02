Ilrestodelcarlino.it - La comicità di Giovanni Vernia alla Fenice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un one man show tutto da ridere, tra satira intelligente, musica, gag, sorprese e grandi novità sul palco.tornaribalta con la nuovissima versione del suo spettacolo ‘Capa fresca’, che dopo il debutto a Bologna, stasera (ore 21) sarà al Teatro Ladi Senigallia. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito e la partecipazione al ‘GialappaShow’,torna con uno show che punta sulla capacità di ‘sdrammatizzare ciò che gira intorno’. Oggi la ‘capa fresca’ ha un valore in più, quello di fungere da antidoto all’apatia in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale e i social ci stanno togliendo l’immaginazione e dove gli algoritmi decidono per noi qualsiasi cosa, togliendo spaziofantasia.