Napolipiu.com - La clausola segreta di Kvara che ha fatto tremare il Napoli: “Non potevamo rischiare”

Leggi su Napolipiu.com

Ladiche hail: “Non”">La clamorosa rivelazione sul trasferimento del georgiano al PSG: l’articolo 17 FIFA permetteva al giocatore di svincolarsi unilateralmente per una cifra irrisoria.“Non dico che eravamo ricattati, ma quasi”. Le parole del ds Giovanni Manna nascondevano un retroscena clamoroso sulla cessione di Khvichatskhelia al PSG. Repubblica svela oggi i dettagli di quella che poteva diventare una vera e propria bomba di mercato.Il quotidiano spiega come ilfosse con le spalle al muro: l’articolo 17 del regolamento FIFA permetteva al georgiano di liberarsi unilateralmente per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Una minaccia mai palesata ma concreta, che ha costretto il club di De Laurentiis ad accettare l’offerta dei parigini.