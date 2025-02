La clausola di rilascio di Kane rivelata come club della Premier League bersaglio il capitano dell’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 21:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Secondo quanto riferito, il contratto di Harrycon il Bayern Monaco include unadiche potrebbe spianare la strada a un ritorno in Inghilterra in futuro.Un rapporto di Bild afferma che laha permesso un’uscita di £ 67 milioni questo inverno e scenderà a £ 54 milioni il prossimo inverno.Nonostante ciò, si ritiene chesia molto contento in Germania e non ha piani immediati per utilizzare la.Isono, tuttavia, consapevolisua presenza, aprendo potenzialmente la porta per il suo ritorno al calcio inglese lungo la linea.firmò un accordo di quattro anni con il Bayern nell’agosto 2023 dopo un trasferimento di £ 100 milioni dal Tottenham.