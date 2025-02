Ilrestodelcarlino.it - La città ‘umana’ di Davide Prandi: "Terzo settore e partecipazione: che bella la nostra Social Valley"

"Si declinano tante ‘’ in Emilia-Romagna, ma non si è mai parlato di una. E’ quella che può sorgere qui: dobbiamo mettere a frutto l’incredibile capitale umano che c’è a Reggio"., che ha vissuto molto all’estero, diin trasformazione ne ha viste parecchie. Guai, quindi, a sottovalutare le potenzialità di Reggio. L’assessore che ha, tra le altre cose, le deleghe alla Cura della, ai rifiuti, allae alla Consulte, ci permette un bell’excursus proprio partendo dal viaggio che il Carlino Reggio ha compiuto nei vari quadranti della. "Nei primi sei mesi in Comune ho trovato unavivà, bene organizzata, volenterosa di fare. Forse il mio compito è un po’ quello di indicare una strada per il futuro, su dove vogliamo andare". Dove, di preciso? "L’ho detto a tutti quelli che ho incontrato: siamo in una crisi globale enorme.