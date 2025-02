Calciomercato.it - La Champions cambia ancora, svolta storica

Leggi su Calciomercato.it

Altra possibile rivoluzione per la principale competizione europea per club: la Uefa al lavoro per la grande novitàSi gioca troppo. È questo il grande problema del calcio moderno, un problema che si ripercuote sulla salute dei calciatori che finiscono spesso per infortunarsi.La(LaPresse) – Calciomercato.itLa direzione però presa dalle istituzioni calcistiche internazionale non va certo nella direzione di ridurre il numero di partite. La Uefa ha appena avviato il nuovo format delle coppe europee che prevede un surplus di incontri e lo stesso ha fatto la Fifa con il tanto chiacchierato (e non sempre in bene) Mondiale per Club. Una situazione che ha portato sul piede di guerra i calciatori con il sindacato mondiale FIFPro che chiede alle istituzioni degli accorgimenti che vadano incontro ai problemi riscontrati tra i protagonisti principali dello spettacolo calcistico: i calciatori appunto.