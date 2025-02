Lanazione.it - La Camera di Commercio premia le eccellenze storiche di Firenze

, 6 febbraio 2025 – Un riconoscimento importante per sette aziendefiorentine che oggi sono statete dalladidi, per la loro capacità di resistere e rinnovarsi nel tempo. Il presidente della, Massimo Manetti, e il segretario generale Giuseppe Salvini hannoto le imprese che, nel corso di oltre un secolo, sono riuscite a trasmettere un inestimabile patrimonio di competenze, contribuendo così a mantenere vivi i valori fondamentali dell’imprenditorialità. Durante lazione, Manetti ha sottolineato l'importanza di queste aziende nel "trasmettere conoscenze e competenze", mentre Salvini ha parlato di un "tributo alla capacità di affrontare il delicato tema dei passaggi generazionali". Le impresete sono state iscritte al Registro delle Impresedi, istituito nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia.