La base Pd con Meogrossi | Serve un cambio di passo

Ilavanti di Matteocon il suo ’manifesto’ di idee per il Pd fa discutere. E, in attesa di capire quando sarà il congresso (a metà febbraio dovrebbero arrivare indicazioni dal Nazareno), la discussione è partita. Le parole del vicesegretario Pd, vicino ad Andrea De Maria, a favore di un’assise a primavera (e non in autunno) in cui puntare su undi, sono state bollate come "un’accelerazione fuori luogo", dall’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini. Dichiarazione dello stesso tenore da parte del dem Pietro Aceto che ha considerato "sbagliato" alzare la mano in un momento così difficile per i circoli Pd. In attesa del piano di risanamento definitivo con Fondazione Duemila per ripianare 4 milioni di debiti e ridimensionare le sedi dem (sono 33 quelle da chiudere), sono proprio i segretari di circolo ad alzare la voce.