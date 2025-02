La 15enne sparita dopo essere andata a scuola la famiglia di Carmen La Gatta | È col fidanzato 22enne

Leggi su Open.online

Della, 15 anni, è scomparsa da tre giorni. La ragazza è uscita di casa intorno alle 6:30 del mattino per prendere l’autobus da Dormelletto (Novara) diretto a Romagnano, ma non è mai arrivata a. Studentessa di acconciatura presso l’Enaip di Borgosesia, quel giorno avrebbe dovuto seguire le lezioni. La suaha diffuso un appello sui social per ritrovarla.Secondo le informazioni diffuse dalla, scrive Fanpage, lasi troverebbe con il, Davide Niccolè. «Ha lasciato il cellulare sul bus, pensiamo sia scesa a Borgomanero. Indossava una tuta grigia e una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con un logo rosa e una borsa nera della Furla». La sorella Alessia ha inoltre precisato che il ragazzo con cui si troverebbeè maggiorenne.