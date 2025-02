Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, con l’articolo 17 (e la sentenza Diarra) il Napoli rischiava perché Khvicha guadagnava poco

Leggi su Ilnapolista.it

17 (e la) erano pericolosiillo pagavaI lettori del Roma e i seguaci di Enrico Fedele sapevano da settimane die del pericolo del17 e della. Ma con qualche particolare in più. Lo scorso 16 Fedele (ricordiamo, ex dirigente del Parma di Tanzi) rilasciò un’intervista al quotidiano Il Roma così titolata: “Ildeve dire grazie a Kvara”. E spiegò:«Più che tradimento userei la parola generosità. Proprio così. Non si possono trarre conclusioni senza conoscere i fatti e soprattutto i regolamenti sportivi. Questo ragazzo si è dimostrato un signore fino alla fine evitando un dispetto a De Laurentiis. Avrebbe potuto aspettare altri quattro mesi e liberarsi senza problemi grazie al17 che viene spiegato bene dall’avvocato Raffaele Rigitano.