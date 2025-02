Spazionapoli.it - Kvara delude con il PSG: Luis Enrique lo difende e tira in ballo il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio– L’impatto di Khvichatskhelia con il Paris Saint Germain non è stato tra quelli più irresistibili: il tecnicoloinil club partenopeo.Il mese di gennaio è stato senza altro particolare per il calcio, considerando quelle che sono state le notizie che si sono susseguite legate alla finestra di riparazione di calciomercato. È ferita ancora aperta, chiaramente, l’addio di Khvichatskhelia, che nelle scorse settimane si è accasato al Paris Saint Germain, club che lo ha inseguito a lungo prima di strapparlo al club del presidente Aurelio De Laurentiis.Il direttore dell’area sportiva del club partenopeo Giovanni Manna si è soffermato, nel corso dell’ultima conferenza stampa andata in scena a Castel Volturno nella mattinata di mercoledì (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni), su come è maturata la decisione da parte deldi lasciar partire il suo ormai ex numero 77.