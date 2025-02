Lanazione.it - Kupstas, il lituano al debutto contro Chieti

Non dovranno aspettare fino al 15 febbraio i tifosi della Fabo Herons Montecatini per vedere all’opera il loro nuovo beniamino, ilTautvydasogni pronostico infatti ilBasket 1974, che sarebbe stato avversario degli "aironi" domenica 9 febbraio e che solo quattro giorni fa aveva annunciato la rinuncia al campionato, si è clamorosamente salvato pagando la quarta rata Fip scaduta il 21 gennaio scorso lunedì, un giorno prima della deadline oltre la quale l’esclusione dalla Serie B Nazionale sarebbe stata ratificata. I teatini dunque proseguiranno la stagione con 6 punti di penalizzazione rispetto ai 18 che avevano racimolato e domenica pomeriggio saranno regolarmente di scena al PalaTagliate per il match della ventiseiesima giornata di regular season. Match che verosimilmente vedrà ilin rossoblù della guardia lituana prelevata ad inizio settimana dal Keila Coolbet: da martedìsta muovendo i primi passi sul pianeta Herons, lo descrivono come un ragazzo concreto, determinato, che sta cercando di accelerare al massimo l’apprendimento degli schemi del suo nuovo coach sebbene ancora non parli italiano: la lingua ufficiale per comunicare con compagni e staff tecnico è ovviamente l’inglese, con coach Marchini, Natali e Benites principali traduttori.