Internews24.com - Krstovic Inter, i nerazzurri mettono nel mirino l’attaccante del Lecce: possibile rinforzo per giugno?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, la società nerazzurra puntadelcomeper la prossima sessione di calciomercato estivaSecondo Sky Sport, la società nerazzurra sta attivamente monitorando Nikolacomeper il prossimo Calciomercatoestivo. Con le probabili cessioni di Correa e Arnautovic, il club milanese è alla ricerca di un nuovo attaccante di qualità da integrare nella propria rosa eappare come un candidatoessante. Il montenegrino sta disputando una stagione molto positiva, avendo già collezionato sette gol e tre assist in 23 presenze con ilgiallorosso che ha solo 24 anni, si è conquistato l’attenzione di diversi grandi club, tra cui l’, che lo vede come un profilo ideale per rinforzare il proprio attacco.