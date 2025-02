Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic? Su cosa basa la sua scelta in attacco Thiago Motta: lo ha spiegato in conferenza, ecco cosa ha detto

di Redazione JuventusNews24? Sula, lo ha rivelato l’allenatore inalla vigilia di Como Juveè intervenuto instampa alla vigilia della trasferta sul campo del Como.le parole del tecnico della Juventus su.SULATRA– «Non è così semplice, solo uno o l’altro. Siamo una squadra, lapiù importante è il collettivo. Sono 11 che entrano in campo. Dobbiamo funzionare a livello di equilibrio, offensivo e difensivo. Sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo che fanno. Quando arriverà il momento, che io ritengo siamigliore per la squadra, giocheranno insieme, se no uno inizierà e l’altro subentrerà a partita in corso.