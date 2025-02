Juventusnews24.com - Kolo Muani è già on fire! Inizio strepitoso per il nuovo attaccante della Juve: dopo i primi tre gol è stato premiato così – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24è già onper il: lasua carta speciale di FC25Tre gol in due partite:si è già preso l’attaccoil grandeinserito nella squadrasettimana di FC25. Statistiche importanti per l’bianconero che è arrivato a Torino stupendo già i tifosi e contribuendo alla vittoria contro l’Empoli.di fuoco per Randal ?entra dritto nel #TOTW 21 #FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/dkNx23TgzW—ntusFC (@ntusfc) February 6, 2025Lapubblicata dal club bianconero ha già fatto scatenare i tifosi che chiedono di vederlo ancora il prossimo anno con la.Leggi suntusnews24.com