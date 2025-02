Lettera43.it - Kirian Rodriguez, il cancro è tornato: chi è il capitano del Las Palmas che ha annunciato lo stop

«Alcuni di voi sanno già cosa sto per dire: ho di nuovo il». Così, trequartista e28enne del Las, che milita nella Liga, hain conferenza un nuovodal calcio. «Devo fermarmi per sei mesi per combattere ancora questa malattia. Spero di rivedere tutti nella stagione 2025-26, dove sono convinto al 100 per cento che giocheremo sempre in prima divisione (il club è 15esimo in classifica dopo 22 giornate, ndr.)». Già nell’agosto 2022, quando era molto vicino alla prima convocazione in Nazionale, si era dovuto ritirare temporaneamente dal calcio giocato per il linfoma di Hodgkin, da cui sembrava essersi ripreso. Ora una nuova ricaduta. «A inizio gennaio, i risultati dei test che ho fatto non erano adeguati e ho dovuto fare altri esami», ha concluso, senza permettere ai giornalisti di fare domande.