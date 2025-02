Thesocialpost.it - Kirian Rodriguez, capitano del Las Palmas, club della serie A spagnola: “Il cancro è tornato, devo fermarmi di nuovo”

Un annuncio che ha scosso il mondo del calcio spagnolo. A due anni e mezzo dal primo stop per il linfoma di Hodgkin,si trova dia dover affrontare la malattia. Ildel Lasha convocato una conferenza stampa per comunicare la recidiva e la necessità di sottoporsi nuovamente alla chemioterapia.Leggi anche: Domenico Padalino, morto l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaL’annuncio di“Vorrei dire tre cose – ha esordito– ringraziare il, i miei compagni e lo staff tecnico per il supporto; chiedere scusa per non permettere domande, perché non è il momento; e infine comunicare che, dopo alcuni esami effettuati a gennaio, mi è stato diagnosticato diil. Dovròper alcuni mesi e affrontare la malattia con la chemioterapia”.