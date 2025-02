Universalmovies.it - Kill Him ‘Til He’s Dead | Milo Ventimiglia tra gli interpreti dello sci-fi

è tra gliprincipali diHim, thriller di fantascienza scritto e diretto da Michael Winnick.line ha riferito che(This is Us), Byron Mann (Wu Assassins), Ashley Greene (Twilight) e Anson Mount (Star Trek: Strange New Worlds) fanno parte del cast diHim, un thriller di fantascienza la cui produzione si è conclusa da poco. Fa parte del cast anche Fivel Stewart (The Recruit).Il film, da quanto si legge, segue uner in rovina (Mann) che si risveglia in corpi diversi mentre cerca di salvare l’amore della sua vita (Greene) da uno spietato titano della tecnologia () e dai suoi mortali soci (Mount & Stewart). Lan Kay (Bob Trevino Likes It) è produttore tramite Lankis Entertainment, insieme a Winnick, Mann, Charles Berg e John Zhang.