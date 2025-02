Inter-news.it - Kean soddisfatto: «I gol? Basta crederci! Penso solo a far bene»

Moiseè stato premiato come MVP della partita tra Fiorentina e Inter dalla Lega Serie A. L'attaccante si è dettosu Sky Sport.SODDISFAZIONE – Moiseè contento della partita vinta dalla sua Fiorentina contro l'Inter all'Artemio Franchi: «. Io ho lavorato sodo, ho trovato una squadra, una città, un gruppo che mi voglionoe questo fa tanto. Spalletti? Lo sa il mister che lavoro sodo per far. Luciano Spalletti mi ha dato ottimi consigli, spero di continuare. Qualcuno ti rimpiange? Non so di chi stai parlando, stoqua»