Inter-news.it - Kean post doppietta all’Inter: «Merito della Fiorentina che mi supporta»

Moise Kean protagonista assoluto di Fiorentina-Inter, con la doppietta che spegne definitivamente i nerazzurri nel finale. Le parole dell'attaccante ex Juventus.

Moise Kean dopo Fiorentina-Inter dichiara su Dazn: «Abbiam preparato bene la partita, soprattutto è merito dei compagni. Mi supportano sempre, mi hanno dato una grande mano ed è soprattutto grazie a loro se ho fatto questa prestazione. Qui ho trovato più di una famiglia, sono grandissimi amici. Questo fa tanto, avevo bisogno di questo. Obiettivo stagionale a livello realizzativo? Far bene e portare la Fiorentina dove merita perché mi hanno dato una grandissima chance. Adesso tocca a me ripagarla e spero di riuscirci».