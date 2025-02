Juventusnews24.com - Kean non le manda a dire: «Ho trovato una squadra che crede in me. Se la Juve mi rimpiange? Dico questo»

di RedazionentusNews24non le: tutte le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina dopo la doppietta contro l’InterL’attaccante della Fiorentina Moiseha parlato a DAZN dopo l’ennesimo gol incampionato: tutte le dichiarazioni dell’ex.PAROLE – «Abbiamo preparato bene la partita, merito ai compagni che mi supportano sempre. Grazie a loro».HAIUNA FAMIGLIA – «fa tanto, avevo bisogno di».OBIETTIVO – «L’obiettivo è di far bene e di portare la Fiorentina dove merita. Mi ha dato una grandissima chance, spero di ripagare».RIMPIANTO PER LA– «15 gol? Non è difficile, bastarci. Hounachein me e un po’ di fiducia. Mi trovo benissimo. Lami? Non so di cosa stai parlando, io sto bene qua.