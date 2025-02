Katz ordina a Idf di far uscire da Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 Il ministro della Difesa israeliano,, ha affermato di aver dato istruzioni all'esercito israeliano di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero di palestinesi dalla Striscia di,in linea con la proposta del presidente degli Usa, Trump.ha spiegato che il piano "include opzioni per l'uscita dai valichi terrestri,disposizioni speciali per l'uscita via mare e via aerea".Apprezza "con favore il piano audace di Trump che consente a una vasta popolazione didi partire per vari luoghi del mondo".