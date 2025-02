It.newsner.com - Kanye West sembra motivare la bravata della moglie ai Grammy

Leggi su It.newsner.com

Il 4 febbraio,ha finalmente rotto il suo silenzio con dei post sui social media in cuivantarsi delle motivazioni dietro lache lui e lasemi-nuda hanno fatto aiAwards.“Ye”, 47 anni, è noto da tempo per il suo stile d’avanguardia e sua, Bianca Censori, si sta dimostrando un’innovatrice nel campomoda.Nell’ultimo anno, la 30enne moaustraliana ha continuamente superato i limiti con i suoi look audaci, optando spesso per ensemble che fanno scalpore nel mondomoda.Il suo outfit per i, tuttavia, potrebbe essere il più audace.Ridefinendo il concetto di “audacia” con il suo ensemble a torso nudo, la Censori ha sfilato sul tappeto rosso con il marito rapper e, mentre le telecamere lampeggiavano, i fan hanno sussultato per la sua grande rivelazione.