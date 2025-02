Metropolitanmagazine.it - Kanye West rivela di essere affetto da autismo

ha annunciato didae crede che gli sia stato diagnosticato erroneamente un disturbo bipolare nel 2016., la confessione ed il ruolo di Bianca CensoriIl rapper inoltre smentisce diagnosi precedente, riconducendola all’. Intervistato da Justin Laboy per The Download, Ye hato che la moglie Bianca Censori gli ha suggerito di effettuare una nuova diagnosi: “Mia moglie mi ha portato con se poiché ha detto: ‘Qualcosa della tua personalità non mi sembra bipolare, ho già visto il bipolarismo.Ed ho che è un caso di” .ha spiegato che la sua diagnosi sull’lo aiuta attualmente a capire alcuni dei suoi comportamenti stravaganti del passato: “L’ti fa sentire come un Rain Man. ‘Oh amico, indosserò questo cappello di Trump perché mi piace Trump in generale’.